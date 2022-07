Firenze, via del Campofiore rinasce con il verde

Firenze, 26 luglio 2022 - Un nuovo giardino prenderà il posto dei vecchi capannoni fatiscenti abbandonati di via del Campofiore, che saranno abbattuti per lasciare spazio al verde. La superficie liberata sarà ‘trasferita’ in via Montepulciano, all'Isolotto, dove nascerà un piccolo complesso residenziale con un nuovo parcheggio pubblico alberato e spazi verdi. È quanto prevede il piano di recupero con variante al regolamento urbanistico che ha avuto oggi l’ok della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re, e che attua per la seconda volta il meccanismo del cosiddetto ‘decollo-atterraggio’ previsto dal regolamento urbanistico, grazie al quale è possibile ‘trasferire’ la superficie liberata mantenendo i volumi zero. Il nuovo edificio residenziale sarà composto da 12 unità abitative per complessivi 950 mq. L’importo della monetizzazione dovuto dal privato è di circa 130mila euro che saranno impiegati per la riqualificazione dei locali annessi a Villa Arrivabene in piazza Alberti, per acquisire spazi da destinare al Quartiere 2.

“Un’operazione che consente da un lato di eliminare una situazione di degrado – ha detto l’assessore Del Re, - dando il via alla riqualificazione dell’area di via del Campofiore; dall’altro di aumentare al tempo stesso le strutture in aree della città che ne sono carenti, in particolare parcheggi e verde, mantenendo inalterato il principio dei volumi zero attraverso il meccanismo di ‘atterraggio’ previsto dal regolamento urbanistico”.

Il meccanismo decollo-atterraggio previsto dal Regolamento urbanistico era stato utilizzato in precedenza solo una volta con la demolizione dei capannoni di via Confalonieri e il ‘trasferimento’ della superficie al Gignoro.