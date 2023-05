Via degli Dei, la gara dei 500

L’Ultra trail Via degli Dei, la gara podistica che ripercorre la storia e la bellezza del sentiero che ripercorre la Flaminia militare antica, passerà dal Mugello, con check point allestiti a Monte di Fo’, San Piero a Sieve e Montesenario. Si tratta di una corsa di trail running che si snoda per 125 chilometri e che ricalca il sentiero Cai che collega Bologna a Firenze. Gli atleti, circa 500, sono partiti ieri sera alle 23 da Bologna, e sono attesi nelle prime ore della mattina in Mugello, di passaggio verso il traguardo che è in piazza Mino a Fiesole.

Tra i volontari, ci sarà in prima fila anche il vicesindaco e assessore all’Ambiente e allo Sport del Comune di Vaglia, Riccardo Impallomeni, impegnato già da alcuni giorni ad allestire il punto di ristoro. "Un evento importante per il nostro territorio, e per tutti quelli attraversati, che si svolge dal 2017 – spiega Impallomeni –. Nel nostro comune è previsto un check point su Monte Senario, dalle 10 di stamattina alle 3 della notte tra sabato e domenica. Qui sarà presente un gruppo di volontari con il compito di marcare il passaggio degli atleti e fornire loro ristoro".

La gara di trail running si svolge a solo una settimana di distanza dall’Ultra trail del Mugello, competizione di trail running che si è svolta, con notevole successo di partecipazione, il 30 aprile nel comprensorio Giogo Casaglia.

"Queste gare – conclude Impallomeni – dimostrano quanto l’attività sportiva unita alla bellezza della natura rappresenti per un gran numero di persone un’esperienza irrinunciabile, e anche il nostro comune con il suo splendido territorio naturale ha tutte le carte in regola per richiamare un sempre maggior numero di visitatori attenti al turismo lento e di qualità. Siamo quindi particolarmente lieti di organizzare un gruppo di volontari per fornire assistenza ai partecipanti alla corsa, e intendo ringraziarli per il loro impegno".

Intanto a Vaglia si amplia l’offerta sportiva per i cittadini, grazie alla convenzione tra il Comune e la società "Sport e Salute Spa" per l’installazione di nuove attrezzature destinate a giovani, adulti, over 65enni e diversamente abili. Il Comune ha vinto infatti il bando ‘Sport nei parchi’ ed è stato ammesso al contributo per la realizzazione di nuove aree attrezzate. Che saranno posizionate in via Dello Scalone. Si tratterà di un ‘percorso vita’, con parallele, una postazione di hand bike e una per gli esercizi calistenici".

Nicola Di Renzone