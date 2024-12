Via Cavour, il 2 e 3 dicembre asfaltatura della carreggiata

Firenze, 1 dicembre 2024 – Ultimi passaggi per la riqualificazione di via Cavour. Il 2 e 3 dicembre sono in programma i lavori di asfaltatura della carreggiata dall’incrocio con via Guelfa-via Alfani e piazza San Marco. Si tratta del completamento dell’intervento di riqualificazione che ha interessato la strada da via Martelli a piazza San Marco e che ha visto l’ampliamento e rifacimento dei marciapiedi in pietra, la sostituzione di parte dei sottoservizi, la collocazione di una cinquantina di piante di arancio e l’asfaltatura della carreggiata con bitume architettonico colorato grigio per un investimento di oltre 2 milioni di euro. “Volgono finalmente a termine i lavori di riqualificazione della via di accesso che con l’entrata in funzione della linea tranviaria Vacs sarà di nuovo importante e viva, in grado di rilanciare nuovi percorsi di accessibilità al centro e di incentivare l’attrattività dei vari esercizi commerciali della strada” commenta l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio. Per quanto riguarda i lavori della prossima settimana, si inizia alle 21 di lunedì con la fresatura e la posa del primo strato di asfalto. Prevista la chiusura della strada da piazza San Marco all’incrocio con via Guelfa-via Alfani compreso fino alle 5. Poi il tratto sarà riaperto al traffico fino alle 9.30. Poi scatterà nuovamente la chiusura fino alle 17 per la posa dello strato superficiale in bitume colorato. Intanto sono in conclusione anche gli ultimi interventi sul marciapiede che saranno completati il 7 dicembre. Quindi per le passeggiate in centro e lo shopping natalizio via Cavour sarà totalmente fruibile.