Via Calcinaia, strada ancora chiusa. Lavori rinviati per il maltempo

Via di Calcinaia, un altro mese di passione. La strada è ancora chiusa; l’obiettivo era riaprire la via di accesso alla frazione di San Martino alla Palma entro la primavera. Ma a causa delle piogge del mese di marzo, la ditta non è riuscita ad andare avanti. Così il responsabile dei lavori ha scritto al comune per chiedere una proroga di un mese. L’intervento in corso riguarda la ricostruzione di un tratto di muro a retta a sostegno del bordo stradale interessato da un cedimento nei primi mesi 2023. Al termine dell’intervento di consolidamento sarà anche asfaltato il tratto di strada che va dalla piazza di San Martino alla Palma fino a dopo la curva interessata dai lavori, dopodichè sarà possibile la riapertura di via di Calcinaia che è interdetta al traffico, per tutelare la sicurezza dei cittadini, a seguito del cedimento della carreggiata di un anno fa. E così il dirigente del settore, con una propria determinazione, ha concesso altri trenta giorni per finire i lavori che a questo punto non dovrebbero terminare oltre il prossimo 8 maggio. Attualmente, a seguito del divieto di transito sull’intera carreggiata deciso in via cautelativa nei mesi scorsi di comune accordo dagli uffici tecnici dell’Amministrazione comunale e dal comando di Polizia municipale, i percorsi di viabilità alternativa seguono il tragitto da via delle Fonti verso via di Rinaldi, per raggiungere via di San Martino alla Palma (per chi già si trova sulla direttrice Fonti, Valimorta e Carcheri), oppure da via San Martino alla Palma in direzione di Rinaldi (per chi già si trova a San Martino alla Palma).