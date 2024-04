Via Arte della Paglia. In partenza i lavori di allungamento

Prenderanno il via nei prossimi giorni, i lavori per prolungare via Arte della Paglia fino alla rotonda dell’Indicatore. L’intervento prevede due diversi stralci, uno da via delle Bertesche fino all’Indicatore e l’altro a partire dalla precedente rotonda posta lungo via Arte della Paglia, aggirando le aziende della zona per ricollegarsi con via delle Bertesche. Il costo complessivo è di 2,4 milioni di euro. Una volta finito l’intervento sarà possibile bypassare il tratto di via Roma e via dei Colli che va da via Santelli fino all’Indicatore. Resta da completare il prolungamento di via Arte della Paglia fino al vecchio ponte sull’Arno: questo tratto, dovrebbe prevedere un tunnel sotto il tracciato ferroviario fra Firenze e Pisa. Altri lavori riguarderanno infine l’accesso al nuovo ponte sul Bisenzio e il suo collegamento con via Arte della Paglia, in attesa che vada avanti (sperando che sia la volta buona) anche l’intervento per il nuovo ponte sull’Arno.