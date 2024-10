Via Arte della Paglia. Altri quattro milioni per finire il maxi cantiere

Due variazioni di bilancio per il completamento di via Arte della Paglia e per alcuni interventi di manutenzione approvate nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Signa.

"La prima – si legge in una nota del Pd locale - è servita per la registrazione dell’ingresso di quattro milioni di euro della Regione Toscana, che verranno utilizzati per il completamento della circonvallazione di via Arte della Paglia, precisamente per il tratto da via Santelli al parcheggio scambiatore della stazione".

L’altra variazione, invece, consente di attribuire risorse economiche per la realizzazione di numerose opere di manutenzione e per capitoli di politiche sociali e istruzione come, ad esempio, il contributo regionale per il nido gratis.

"L’approvazione di questi due atti – proseguono ancora dal Partito democratico - era necessaria per concretizzare qualcosa di utile per i signesi ma le opposizioni hanno votato contro. L’attenzione della minoranza era tutta concentrata sulla decisione di rimandare la discussione, per consentire ai consiglieri di studiarli con più tempo. Constatiamo che, tra l’opposizione, è più forte la tentazione di diffamare gli amministratori che studiare gli atti da votare".