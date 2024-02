Via Arrighetto, c’è da attendere

Al momento non è possibile indicare quando via Arrighetto da Settimello potrà riaprire con il doppio senso di marcia dopo i lavori di ripristino definitivi per la messa in sicurezza del muro pericolante di Villa Gamba. Lo ha detto, nell’ultima seduta del consiglio comunale, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Alberto Giusti in risposta a una interpellanza presentata dalla consigliera del Gruppo misto Daniela Pancani: "Stando agli ultimi contatti con la proprietà e all’interlocuzione con la Soprintendenza il condominio è prossimo ad ottenere i permessi per l’abbattimento di 25 alberi che gravano sul muro, che saranno ripiantati in altre aree del parco. Poi, dopo avere ottenuto le autorizzazioni, si potrà procedere anche al rifacimento del muro che sarà effettuato con la demolizione e ricostruzione delle parti più ammalorate e la risistemazione di quelle in condizioni migliori ma non si può sapere quando l’intervento potrà essere fatto e quando potrà essere ripristinato il doppio senso".