Via Arrighetto arriva a Calenzano: interpellanza in Consiglio su traffico e muro pericolante

Il cambio del senso unico di marcia disposto in direzione in via Arrighetto da Settimello, nel tratto dove è previsto un corposo intervento di ripristino di un muro di proprietà privata, sarà al centro anche del consiglio comunale di oggi per una interpellanza sul tema presentata da Sinistra per Calenzano - Per la mia città.

Con questo atto, che prende le mosse dall’aumento di traffico e code verificatosi verso Sesto e a Settimello, il gruppo di opposizione chiede chiarezza sulle tempistiche per la messa in sicurezza definitiva del muro pericolante ma anche di conoscere l’esito della raccolta dati effettuata con il sistema di conteggio dei veicoli in transito e se l’amministrazione calenzanese sia a conoscenza di incidenti o collisioni avvenute per il mancato rispetto dei divieti. In più si chiedono chiarimenti anche in merito alla cartellonistica installata, che risulta poco visibile e in stato di degrado avanzato.