Via alle Notti sul Vulcano Si parte con gli Oodal

di Giovanni Ballerini

Doppio concerto a ingresso libero domani sul palco della Limonaia di Villa Strozzi con gli Oodal e Tirreno, il progetto nato da un’idea di Leonardo Ceccarelli, che saranno sullo stesso palco per la prima delle Notti sul Vulcano, una rassegna che propone dal vivo una selezione del meglio della scena musicale della Toscana.

Gli Oodal colgono l’occasione al volo per presentare l’album di esordio "Due punti", uscito a marzo per Santeria Records, con distribuzione Audioglobe e frutto della collaborazione della band col produttore musicale Andrea Ciacchini (già al fianco di Blonde Redhead, Zen Circus e Motta), che ha saputo valorizzare brani nati dalla fusione tra sonorità elettroniche, indie e alt rock. Da questo incontro è scaturito un racconto scandito da istantanee emozionali di un post rock moderno, dalle venature sognanti e a volte crude. Il gruppo si è formato a Firenze nel 2019 grazie alla volontà di fondere insieme i diversi stili e i percorsi musicali dei quattro componenti: Gaia Burgalassi alla voce, Edoardo Martini alla batteria all’elettronica e ai campionatori, Fabio Sarti al basso e ai synth, Antonio Bacchi alla chitarra elettrica. Propongono un sound in cui elettronica e post-rock si fondono piacevolmente in atmosfere dream pop.

Questo loro "Due punti" si apre con uno schiaffo e si chiude con una carezza. Nel mezzo c’è un saliscendi di emozioni che descrivono il cammino faticoso che si compie per uscire da un disagio interiore. Un messaggio che questa band che ha partecipato alla fase finale del Rock Contest, è stata finalista regionale per l’European Social Sound e nel 2020 ha raggiunto la finale nazionale del Premio Lunezia, ribadisce anche nel primo singolo "Vicino", una canzone dove la band fiorentina descrive il crollo di una certezza che viene a mancare.