Via al bando per le attività nel parco dei Renai

Via al bando per le attività nel parco dei Renai di Signa. La società di gestione della grande area verde attrezzata ha infatti predisposto l’avviso pubblico per la subconcessione delle aree attrezzate all’interno del lotto zero e del lotto uno. Gli interessati hanno tempo fino al 30 marzo per presentare le domande. Il bando riguarda la gestione delle otto attività che si trovano ai Renai: la scuola di vela, l’area dei giochi gonfiabili per bambini con noleggio biciclette, la piscina con il relativo solarium, il chiosco bar e la boutique di gadget, giocattoli e abbigliamento; la parete di arrampicata; il bar ristorante Chiringuito con spazio coperto per intrattenimento musicale; il pacchetto comprendente eventi, parcheggio, impianti sportivi e Rock Chalet (con un’area nel lotto disponibile per realizzare un chiosco); la gelateria con produzione propria; la spiaggia attrezzata con balneazione, bar e barchette nel lotto uno. Il bando e gli allegati sono reperibili a https:parcorenai.itbando_parcorenai_2023.zip. Il materiale, con la documentazione necessaria alla partecipazione al bando dovrà arrivare, indipendentemente dal mezzo usato per l’inoltro, entro e non oltre le ore 12 del 30 marzo alla sede legale della società di gestione Isola dei Renai in piazza della Repubblica 1 a Signa. L’apertura delle buste avverrà lo stesso 30 marzo dopo le 12.