Via a tre bandi per l’arte: "Al fianco dei nostri teatri"

Fondazione Cr Firenze rinnova il suo impegno per il 2025 a favore delle realtà operanti nel comparto artistico e culturale della Metrocittà di Firenze e delle province di Arezzo e Grosseto. Nell’ambito della Missione Cultura della Fondazione e del Settore Arte, Attività e Beni Culturali, vengono aperti tre bandi destinati a soggetti, enti e istituzioni no-profit per la richiesta di contributi volti alla realizzazione di progetti di spettacolo dal vivo, arti visive, attività artistiche e culturali. Un impegno importante che mira a sostenere la produzione e la programmazione di rappresentazioni artistiche ma anche sostenere la dimensione sociale e educativa con l’obiettivo di sviluppare nuovi pubblici e potenziare l’inclusione sociale. "L’arte, la cultura e le attività artistiche rappresentano uno dei più importanti filoni di sostegno per la Fondazione CR Firenze – afferma il presidente Bernabò Bocca – e sono un significativo supporto per un territorio vivace e ricco di proposte creative. Sono 23 i teatri e 131 le compagnie e le associazioni per lo spettacolo dal vivo che sosteniamo annualmente, e oltre 10mila gli eventi culturali che finanziamo".

La Call Spettacolo dal vivo si rivolge a soggetti che operano in maniera professionale nei comparti tematici di teatro, danza e musica. I progetti che potranno essere presentati sono stagioni teatrali, cicli di spettacoli, festival, rassegne, attività laboratoriali dedicata ai ragazzi o alla creazione più generale di nuovi pubblici. La novità riguarda la modalità di selezione dei progetti, grazie a un bando in due fasi: la prima prevede una prima scrematura dei candidati sulla base dei contenuti; la seconda, prevede la presentazione di approfondimenti progettuali per arrivare alla scelta finale dei progetti beneficiari dei contributi. Le domande possono essere presentate fino al 14 gennaio 2025. Le due misure di sostegno relative rispettivamente ai comparti Arti Visive e Attività Artistiche e Culturali, rimarranno invece nella forma del bando tradizionale. In entrambi i casi le domande potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2025. Il Bando Arti Visive intende sostenere i soggetti che operano in ambito cinema e audiovisivo e per la valorizzazione di pittura, scultura, architettura, disegno, fotografica. Quello relativo alle Attività Artistiche e Culturali ha, invece, l’obiettivo di supportare iniziative, eventi e manifestazioni culturali volti alla promozione, diffusione e valorizzazione di storia, tradizioni e cultura locale; poesia e letteratura; attività culturali in genere. Tutte le richieste non potranno superare l’80% del costo totale del progetto.