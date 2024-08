Vetrofanie in scadenza. Valide solo un mese. È incognita sui rinnovi

Addio vetrofania? Il bollino che consente a ai fiorentini di parcheggiare senza pagare, oltre che negli stalli bianchi della propria zcs di residenza, anche in tutti quelli blu delle zone a controllo di sosta di tutta la città (con l’unica eccezione dei pochi a rotazione veloce dalle 9 alle 18 e ovviamente della Ztl) scadrà il 30 settembre. Ma è una grossa agevolazione per tanti che per motivi di lavoro o personali devono spostarsi in auto altre zone di Firenze diverse dalla propria: con solo 10 euro (cui inizialmente si aggiungevano due euro di ritiro in un’edicola, ora nei Quartieri), hanno potuto acquistare il contrassegno e risparmiare le onerose spese quotidiane di posteggio. Le vetrofanie furono introdotte a ottobre 2020, in emergenaz Covid dove si rivelarono tra l’altro molto utili anche a limitare il contagio, ma erano già state annunciate in periodo prepandemico, a gennaio 2021 dagli allora sindaco Nardella assessore alla Mobilità Giorgetti (proponente del provvedimento), e si rivelarono subito molto gradite ai fiorentini. Inizialmente ci fu una fase sperimentale che sarebbe dovuta terminare il 31 dicembre 2022; poi, visto il successo ma anche la fibrillazione degli automobilisti gigliati all’approssimarsi della scadenza, la validità è stata prorogata tre volte: al 31 dicembre 2022, poi al 30 giugno 2023 e infine, passando la palla alla nuova giunta, al 30 settembre 2024. Ora la data si avvicina e i tanti possessori chiedono venga prorogata.

A ricordare a Palazzo Vecchio che siamo alle porte coi sassi e urge un rinnovo è il consigliere della Lista civica Eike Schmidt Massimo Sabatini: "Ho inviato all’Ufficio atti un’interrogazione urgente per l’assessore Giorgio – annuncia Sabatini – Non avevo altro strumento perché il Consiglio comunale sarà il 9 settembre e si andava troppo con le lunghe per sollevare questa urgenza. La vetrofonia scade il 30 settembre e nessuno ne parla? Sarebbe stato uno dei piccoli provvedimenti urgenti da discutere nell’unico Consiglio che c’è stato (oltre a quello di insediamento), che è stato dedicato interamente agli affitti brevi".

"Ok agevolare il trasporto pubblico, ma non si può agevolarlo penalizzando oltremisura quello privato: il beneficio che apporta il contrassegno è notevole, in una sosta che altrimenti per chi deve recarsi quotidianamenti in zcs diverse dalla propria è veramente dispendiosa, oltre che confusionaria tra strisce blu, bianche e gialle – riferisce il consigliere – Non credo che l’amminsitrazione voglia toglierlo, ma ormai si è esaurito il tempo. Mi auguro che l’assessore sia stimolato da questo atto e decida di rinnovare le vetrofanie, o almeno prorogarle fino a che non saranno discusse in Consiglio. Tra l’altro, se lo vorranno tenere così com’è a 10 euro va benissimo, ma se anche fossero 20 o 30 euro all’anno, sarebbe sostenibile".