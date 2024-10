Vertenze e lavoro in bilico: "Ora centro per l’impiego e un tavolo permanente"

di Pier Francesco Nesti

Un Centro per l’impiego a Campi. La sua realizzazione è stata ufficializzata dall’assessore al Lavoro, Lorenzo Ballerini, che ha voluto confermare quello che è l’indirizzo dell’attuale amministrazione, ovvero prestare la massima attenzione alla questione lavoro che "deve continuare a restare centrale su tutto il territorio – ha spiegato Ballerini (foto) – al di là della crisi che sta vivendo in particolare il settore moda". Come purtroppo confermato anche da quanto successo della Fcm, azienda con sede a Campi specializzata nella produzione di minuteria metallica per borse e scarpe e che da ieri ha ‘mandato a casa’ 18 operai chiudendo di fatto i cancelli della fabbrica. Già individuata l’area che ospiterà il Centro per l’impiego, gli ex macelli in via Vittorio Veneto, di proprietà del Comune, dove nascerà un servizio indispensabile per tutti quelli che, loro malgrado, stanno vivendo un momento di difficoltà dal punto di vista professionale. Un problema, come ribadito dall’assessore, che non riguarda solo Campi, ma tutta la Piana: da qui l’idea, a seguito di un recente incontro che Ballerini ha avuto con i suoi colleghi assessori di Sesto e Calenzano, di dare vita "a un percorso che consenta di lavorare ancora di più in sinergia in questa direzione", un percorso "da condividere con le rappresentanze sindacali". L’obiettivo, infatti, è quello di creare "un tavolo permanente che possa monitorare in tempo reale tutte le vertenze aperte in quest’area – ha aggiunto Ballerini –, una decisione che è stata condivisa pienamente anche dalle altre amministrazioni".

"Nessuna intenzione di sostituirsi alla Regione, che sta facendo un lavoro egregio con la propria Unità di crisi, semmai l’obiettivo è quello di affiancarsi visto il contatto diretto che, come Comuni, abbiamo con il territorio. Stiamo parlando di una parte della Toscana particolarmente ampia, come la Piana, con migliaia di aziende e tantissime persone coinvolte". E anche lui fa un riferimento alla Fcm: "Un caso eclatante, con un’azienda che era attenzionata dalla Regione e che tuttavia non ha esitato un attimo a prendere una decisione drastica per i lavoratori". Dai problemi del lavoro a quelli della casa il passo è breve e Ballerini ci tiene, in conclusione, a fare un riferimento anche "al rifinanziamento del contributo affitto, per una cifra record, per un Comune come Campi, di 150.000 euro in una fase storica in cui il Governo ha tagliato tutte le risorse. Un impegno importante e che non era scontato, in virtù proprio di ciò che stiamo vivendo".