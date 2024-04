Verso le elezioni. I nomi delle liste di Catalano

Cinque liste per la candidata a sindaco di Signa, Monia Catalano. Sono state illustrate domenica, durante i tavoli tematici organizzati ai giardini del Crocifisso per stilare i vari punti del programma. Presentati nell’occasione anche i capigruppo, che pur essendo esponenti di diversi partiti, hanno scelto di correre con simboli e nomi che non li richiamino direttamente: Marco Colzi (Fdi) per la lista "Fratelli di Signa", Gianni Vinattieri (Forza Italia) per "Uniti Per Signa", Luca Scala (Lega) per "Prima Signa", Luca Tognarelli (Italia Viva) per "Signa al Centro" e Giuseppe Caiolo per "A Sinistra per Signa". "Sono onorata ed entusiasta di vedere tanti cittadini impegnati attivamente nel proporre il loro punto di vista per un futuro a breve, come a lungo termine, della nostra città – ha detto Catalano -. Ogni tavolo tematico ha rappresentato una tessera fondamentale del mosaico programmatico che stiamo costruendo insieme per Signa". Al momento, la poltrona di sindaco di Signa è contesa da quattro candidati: oltre a Monia Catalano (sostenuta appunto da una variegata coalizione che somma Fdi, Forza Italia, Lega, Uniti per Signa, Italia Viva, Sinistra per Signa e alcuni ex esponenti Pd), si contano il sindaco uscente Giampiero Fossi (Pd, Progressisti per Signa, Alleanza Verdi-Sinistra) che corre per il secondo mandato, Francesco Draghi per Rifondazione comunista e Vincenzo De Franco (ex Fdi) con una lista civica.

Li.Cia.