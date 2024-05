Verso le amministrative. Gli appuntamenti dei candidati sindaco

Ultimi giorni di campagna elettorale. I candidati stanno andando avanti con le iniziative sul territorio. Sereni (centrosinistra) che ha presentato nelle scorse ore anche la lista che porta il suo nome (nome inserito anche nel simbolo del Pd), ieri ha organizzato una cena elettorale spostata per il maltempo da piazza Resistenza al palazzetto. Trenta euro a testa, tavoli da dieci. A spanne un migliaio di persone paganti: tavoli prenotati da imprenditori, associazioni di categoria, attori, uomini di cultura. L’appello ai presenti: sostenere la candidata a sindaco, ma anche i candidati delle europee presenti alla cena di coalizione: Dario Nardella (Pd) Barbara Masini (Azione) e Gianluca Ferrara (M5S). Giovanni Bellosi invece (Scandicci civica) ha puntato più sulla politica: tenta invece di superare le presenze dell’Aurora, con un incontro in piazza Matteotti, domani sera alle 21. Ha tenuto a precisare che sarà un appuntamento sul suo programma. "Nel menù abbiamo le idee per la città – ha detto – credo sia più giusto cibare i cittadini con quelle, visto il momento che stiamo vivendo". Bellocci (Pci) sempre ieri ha scelto il circolo di San Giusto per la sua prima uscita pubblica con candidati e liste. Il prossimo incontro sarà al Vingone, nei primi giorni di giugno. Gemelli dopo l’incontro di presentazione di domenica scorsa a Casellina, continua il suo cammino per i quartieri cittadini, raccogliendo le proteste e le segnalazioni dei residenti.