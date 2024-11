Verdi, l’ora di danza e balletto. E Cenerentola è tutta da ridere

Cenerentola, Lo Schiaccianoci, Giselle e Don Quixote. Al teatro Verdi prende il via domani la rassegna di Danza e Balletto con quattro classici dall’eterno fascino, per grandi e più piccoli. Il primo appuntamento di domani alle 16,45 è col Balletto di Milano, tra le principali compagnie professionali italiane, in una versione spiritosa e geniale del balletto classico "Cenerentola". La produzione firmata dal coreografo Giorgio Madia è fedele alla celebre fiaba di Charles Perrault, ma è ambientata negli anni ’50, con i clichés di ruoli e opportunità che si rifanno al prosperoso periodo postbellico. Il controluce iniziale spiega come Cenerentola si ritrovi a vivere con matrigna e sorellastre, la tappezzeria della casa identica agli abiti di Cenerentola sottolinea il suo status all’interno della famiglia, i cavalli della carrozza danzano, la fata è sbadata e sensuale, e l’immancabile principe è, naturalmente, azzurro. Spassosissimo il trio en travesti matrigna/sorellastre: incredibili gag si susseguono dall’inizio alla fine, trascinando il pubblico. Estrosa ed in linea con lo spettacolo anche la scelta musicale che preferisce Rossini alla consueta partitura di Prokof’ev: il compositore Pesarese, autore di numerose opere buffe, è perfetto per rappresentare la classica fiaba di Perrault, fatta di carrozze, cavalli e scarpette. La coreografia, frizzante ed ironica, segue i brani tratti dall’omonima opera di Rossini e arricchiti dalle ouvertures da Guglielmo Tell, Gazza Ladra, Scala di Seta, Il Barbiere di Siviglia, L’Italiana in Algeri, Otello, L’Innocence Italienne, Semiramide, nonché Sonate per archi e brani per pianoforte.

L’appuntamento con la danza torna il 2 gennaio col Balletto di Roma e lo Schiaccianoci, su musiche di Pëtr Il’ic Cajkovskij, con la partecipazione straordinaria di Marisol Castellanos e di Urban K Company, azioni coreografiche Kevin Castillo, per la regia e coreografia di Massimiliano Volpini. Si prosegue lunedì 13 gennaio, quando andrà in scena il Russian Classical Ballet con l’interpretazione di Giselle, musiche Adolphe-Charles Adam e coreografie di Jean Coralli, dal libretto Jules-Henri Vernoy De Saint-Georges. Il quarto spettacolo è in cartellone mercoledì 23 aprile col Balletto di Siena che si esibirà nel Don Quixote, musiche di Ludwig Minkus, con i primi ballerini Chiara Gagliardo, Giuseppe Giacalone, Filippo Del Sal, e i Ballerini Solisti Matilde Campesi, Elena Badalassi. Abbonamenti per le 4 serate di danza a 90 euro, acquistabili anche online.

Olga Mugnaini