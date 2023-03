Venti milioni per aree gioco e giardini

di Manuela Plastina

Il 2023 è l’anno dei lavori pubblici: parola di sindaco Giulia Mugnai e vice Enrico Buoncompagni. Una pioggia di 20 milioni tra fondi propri e ottenuti col Pnrr permetterà di mettere mano a vari interventi che interesseranno sia i capoluoghi Figline e Incisa che le frazioni. E proprio agli altri centri abitati è dedicato un importante pacchetto di investimenti e interventi che inizieranno già nei primi giorni di primavera. Saranno riqualificate le aree verdi e gioco alla Massa davanti al circolo Arci e in via di Nannicione, a Pian delle Macchie, a Gaville, a Restone, in via Cetinale e allo Stecco. Verrà sistemato il giardino di via Copernico a Figline, mentre a Poggio alla Croce l’intervento dovrà attendere ancora qualche mese.

Nuovi lampioni in arrivo per gli spazi verdi di Restone, Cesto, Matassino e Burchio, via Argini Arno a Figline, mentre saranno impiantati degli alberi nella frazione di Palazzolo laddove il fuoco della scorsa estate ha distrutto tutto. Sarà ripristinato il muro crollato in via Fiorentina e completate le opere di urbanizzazione di via Il poggetto e via vecchi Poderi: in questo caso, paga la polizza assicurativa riscossa per inadempienza del privato che se ne sarebbe dovuto occupare.

Ulteriori manutenzioni e riqualificazioni, annuncia il sindaco Mugnai, saranno pianificate con le assemblee e la consulta delle frazioni alle quali è destinato un investimento comunale di 60 mila euro ogni anno.

Al via i lavori per la realizzazione di 11 mila metri quadri di parco pubblico alla Gaglianella col recupero di terreni dismessi, 90 nuovi alberi e oltre 1.300 arbusti in più, un bosco urbano, un’area giochi per bambini, una per cani e un’area fitness, arredi urbani e fontanelli di acqua potabile. In primavera inizieranno i lavori per la passerella sul Cesto, il ponte ciclopedonale che collega i due percorsi lungo l’argine dell’Arno, oltre alla ciclabile di collegamento tra via Aretina-argini Arno e il vicino Comune di San Giovanni Valdarno. Ai giardini Del Puglia sono previsti l’abbattimento delle barriere architettoniche, una nuova pavimentazione, l’illuminazione, interventi sulle alberature, nuove telecamere, piante e alberi e la valorizzazione delle mura storiche. La gara d’appalto è in corso con partenza dei lavori a primavera.

Ai giardini dalla Chiesa nascerà la nuova piscina comunale con un finanziamento Pnrr da 3 milioni: la progettazione si concluderà quest’anno, i lavori nel 2026. Sempre grazie al Pnrr il teatro Garibaldi avrà un intervento di efficientamento energetico con sostituzione della caldaia e impianti con telecontrollo. D’estate ci saranno interventi in tutte le scuole, oltre ai già annunciati lavori in partenza alla media Da Vinci, per riaprirla a inizio 2024, e per realizzare la casa della cultura nelle ex Lambruschini. Sul fronte stradale, i semafori a Incisa saranno sostituiti con due rotonde: i lavori partiranno entro l’estate a carico di Autostrade.