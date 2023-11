Vent’anni di ricordi e risate. Edoardo Leo al Tuscany

Letture semiserie e tragicomiche in un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Stasera (ore 21) arriva sul palco del Tuscany Hall di Firenze "Ti racconto una storia", lo show che l’attore e regista porta in giro da anni tanto che alla vigilia di questa nuova tournée ha dato vita a un libro fotografico con la storia di questo spettacolo che - parole dello stesso artista - "è ormai un pezzo della mia vita". Lo spettacolo è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Monica Savaresi per Savà-Produzioni Creative.

Romano, ma capace di essere trasversale, di piacere dalle Alpi a Lampedusa, promette di far sorridere e riflettere nel suo reading, che riassume venti anni di ispirazioni, appunti e ricordi. "Ti racconto una storia"narra spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo...) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Leo. "Rispetto al cinema, dove c’è il filtro del personaggio, qui vado in scena in prima persona: questione di linguaggio" dice il protagonsita che sarà accompagnato dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir. "Uno spettacolo coinvolgente, che muta forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio e all’occasione" racconta l’attore che da qualche giorno presta la sua voce a Leo, il protagonista dell’omonimo film d’animazione visibile su Netflix.

Barbara Berti