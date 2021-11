Firenze, 14 novembre 2021 - Sciarpe e qualcuna anche con ombrello e impermeabile rigorosamente rosa. Un colore che ha contraddistinto le partecipanti all'iniziativa del movimento "Venere vincerà" protagonista oggi al Piazzale Michelangelo. La pioggia non ha fermato le donne chiamate a raccolta dal vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, sospesa dalla polizia di Stato per aver partecipato a un'iniziativa No Green pass a Roma.

In cinquemila si sono presentate all'appuntamento. Il numero dei partecipanti è stato diffuso dalla questura di Firenze ed è quasi il doppio della stima della vigilia. A garantire un po' il distanziamento ci hanno pensato gli ombrelli, non tanto le mascherine indossate non da tutte le partecipanti.

Presente anche qualche uomo insieme alle partecipanti provenienti da tutta Italia a Firenze per protestare in modo pacifico. Schilirò sul palco e una distesa di partecipanti ad ascoltare con striscioni colorati e cori: "La gente come noi non molla mai" e "Libertà".

