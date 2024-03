Vendita di alcolici fuori orario, scattano le sospensioni per cinque minimarket

Firenze, 21 marzo 2024 - Proseguono i controlli della polizia municipale sui minimarket che non rispettano le regole sull’orario della vendita degli alcolici. Ieri sono stati notificati 5 ordini di sospensione adottati dalla Direzione Attività Economiche a carico di altrettanti minimarket del centro storico che non rispettavano le prescrizioni del regolamento Unesco, in particolare il divieto di vendere alcolici dopo le 21. Complessivamente sono 29 i giorni in cui le attività dovranno rimanere chiuse.

"Le continue verifiche di regolarità in materia di vendita di alcolici su queste attività e i continui controlli da parte della polizia municipale sono importantissimi per la salute dei giovani ma anche per il decoro della città e la quiete pubblica. Continuiamo su questa strada e ricordiamo che dopo le sospensioni le attività che violano sistematicamente le regole rischiano anche la revoca definitiva della licenza, cosa che è stata applicata già a 7 attività" hanno detto gli assessori alla sicurezza e alle attività economiche Benedetta Albanese e Giovanni Bettarini.