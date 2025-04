Veltroni, Iris e la libertà. Storia di una partigiana

S’intitola ’Iris, la libertà’ (Rizzoli) il nuovo libro di Walter Veltroni (nella foto) che sarà presentato, questa mattina alle 11, alla Libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino. Con l’autore dialogherà la scrittrice Nicoletta Verna. Dopo ’La scelta’ e ’La condanna’, l’ex vicepresidente del Consiglio prosegue il suo racconto del triennio più drammatico della storia d’Italia dando voce alla leggendaria partigiana Iris Versari. Una ragazza ribelle al fascismo e alle convenzioni del tempo, allo stereotipo della donna durante il regime e ai limiti che la stessa cultura della Resistenza imponeva al ruolo delle partigiane. Iris Versari ha appena ventuno anni quando si arruola nella banda del leggendario Silvio Corbari, capo poco incline ai comandi, alla disciplina, all’ubbidienza. Unica donna della banda, spesso il suo coraggio e la sua determinazione non bastano: compie le azioni, armi in mano, e non esita a uccidere, ma dagli altri partigiani viene vista soprattutto come la donna del capo visto che ha intrecciato un’intensa relazione con Corbari. Fino a un giorno di agosto del 1944, in cui Iris si toglie la vita dopo aver ucciso una SS, sparandosi per consentire ai compagni di sfuggire alla milizia di fascisti e nazisti che ha scoperto, forse grazie a una spiata, il loro rifugio sulle montagne della Romagna. Nonostante il suo sacrificio, Corbari e gli altri non riusciranno però a sfuggire alla morte. I loro corpi, con quello di Iris, verranno esposti, impiccati, in una piazza di Forlì.

