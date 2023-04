Caterina

Ceccuti

Vedere oltre: il calcio visionario. Questo il titolo dell’evento sportivo che si è tenuto in occasione del Lions Day nello stadio comunale "Gino Bozzi". Nello specifico, l’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi a scopo solidale promossa dai Distretti Lions e Leo 108LA della Toscana ha consistito in un torneo di calcio a cinque tra giocatori vedenti e non vedenti, a favore dell’Associazione QuartoTempo Firenze. "Quest’anno abbiamo voluto festeggiare all’insegna del nostro spirito lionistico – è il commento del Governatore facente funzioni Alberto Carradori -, mettendo al centro dell’attenzione la valenza dell’attività di volontariato svolta, ma soprattutto realizzando un importante progetto che ci ha permesso di lavorare con i nostri giovani per la lotta alla cecità, un service che è parte della nostra storia e anche del nostro lavoro quotidiano. Grazie alla manifestazione verrà donato all’Associazione QuartoTempo il materiale sportivo necessario e, grazie alla nostra Fondazione LCIF, anche tre panchine coperte". Per l’occasione, in campo insieme ai Lions, ai Leo ed i non vedenti, sono scesi Manuel Pasqual, Celeste Pin, Ivan Perriccioli, Nicola Pecci, Andrea Bruno Savelli. In panchina erano Alessandro Bertolazzi, Carletto DJ e Sergio Forconi. Il Calcio Visionario è stato sviluppato da QuartoTempo nell’alveo del progetto europeo "Erasmus+ Four-Minute BarrierS", che mira al miglioramento dell’inclusione sociale dei ragazzi e "si fonda sull’idea che incoraggiare i giovani con difficoltà visive a fare sport fin dalla tenera età sia importante per il loro sviluppo e la loro salute" come ha sottolineato Matteo Fazzini, presidente di QuartoTempo. Tra le autorità cittadine presenti l’assessore Cosimo Guccione e Nicola Armentano.