Firenze, 14 novembre 2019 - E' ufficiale: sarà Vasco Rossi ad aprire il Firenze Rocks mercoledì 10 giugno 2020. Una data attesissima: le migliaia di fan italiani già da giorni speravano nella notizia diventata ufficiale nella serata di giovedì 14 novembre. Alla Visarno Arena arriva dunque il rocker italiano più conosciuto, più amato, più inter-generazionale. E si scatena immediatamente la caccia a un biglietto che diventa preziosissimo.

E per il quale in molti saranno disposti a fare follie. Sulla pagina Facebook del cantautore ci sono già tuttle informazioni. La vendita libera partirà giovedì 21 novembre alle 10 su Vivaticket.it, Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Pre-vendita per gli iscritti al fan club a partire dalle 12 di lunedì 18 novembre su Vivaticket. Dalle 10 di martedì 19 novembre ci sarà invece la prevendita per i titolari di carte Intesa Sanpaolo. Poi appunto partirà la vendita libera.

Vasco Rossi porterà al Firenze Rocks il suo 'Non Stop Live Festival', il tour estivo 2020. Si esibirà, oltre che a Firenze, anche il 15 giugno a Milano, il 19 a 'Rock in Romà e il 26 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.