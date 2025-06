Variante di Grassina. Al via il secondo lotto

di Manuela PlastinaIl Comune di Bagno a Ripoli stanzia la prima tranche di soldi propri per poter dare il via alla cantierizzazione del secondo lotto della Variante di Grassina: 538mila euro dalle casse comunali per realizzare la seconda fase del megacantiere del bypass che permetterà di togliere il gran traffico quotidiano dalle strette vie centrali dell’abitato di Grassina collegando Ponte a Niccheri all’Ugolino. Un’opera attesa da quasi 50 anni, in corso di cantiere nel primo lotto, ma che attende i fondi totali anche per il secondo. Il via libera della giunta ripolese alla variazione di bilancio è un passaggio fondamentale per consentire alla Città metropolitana di Firenze, stazione appaltante dell’opera, di concludere l’iter per l’affidamento dei lavori della fase due della Variante.

La cifra stanziata dalla giunta comunale è solo una quota parte di quanto l’amministrazione si è impegnata a finanziare in totale per il secondo lotto, ossia circa 950 mila euro."Si tratta di un passaggio importante perché apre la strada all’inizio dei lavori della fase 2 – sottolinea il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti -. Mentre il primo lotto è in fase conclusiva e stanno terminando i lavori di asfaltatura del tracciato, si gettano già concretamente le basi per la parte che collegherà Capannuccia alle Mortinete, ‘liberando’ definitivamente il centro abitato di Grassina da smog e traffico. Un’opera attesa da decenni sta finalmente diventando realtà".

Quando sarà finita l’asfaltatura della prima parte di variante già realizzata, verrà anche costruita una nuova strada di accesso all’area di Belmonte, zona particolarmente affollata di persone e auto dato che ospita l’impianto sportivo, le scuole, la biblioteca e il nuovo polo nido-infanzia in fase di costruzione. Attualmente è accessibile da una sola strada stretta dalla via principale che unisce Ponte a Niccheri ad Antella.Ci sarà un nuovo sbocco direttamente dal viale alberato di Grassina. E quando sarà finito definitivamente il primo lotto, cominceranno quelli del secondo, per i quali sono pronti 9,5 milioni reperiti a inizio mandato con il finanziamento della Regione.