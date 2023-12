Vannacci a teatro, è polemica

In città si discute sulla presentazione del libro del generale Vannacci, ‘Mondo al contrario’ che si terrà all’Aurora lunedì sera. L’evento, organizzato dall’associazione La Martinella, ha incassato le critiche dell’Anpi e del comitato antifascista. Sulle critiche arrivate via social all’Aurora per ospitare l’evento, il consigliere del Cda, Luigi Baldini (che è anche capogruppo consiliare della Lega), ha esposto la filosofia della gestione del teatro, guidata dal presidente Salvestrini. "L’obiettivo – dice Baldini – è fare del teatro un punto di incontro dei più svariati punti di vista culturali. Continueremo a ospitare (cioè ad affittare) il teatro, rifiutando di fare propria una specifica linea culturale se non nel rispetto delle leggi e della libertà di espressione garantita dalla Costituzione".