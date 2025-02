Vandali scatenati nella notte

Non sono bastate le transenne fermate con del filo di ferro dagli operai del Comune all’ingresso della passerella pedonale di piazza Matteotti. Domenica notte alcuni vandali hanno gettato a terra le transenne e aperto i due i varchi, strappando e bruciando anche le ordinanze. In più hanno tolto due griglie di ferro per la raccolta dell’acqua piovana gettandole nel parco sottostante. Lungo il tratto di via Morrocchesi, è stato divelto un grosso cestino, poi si sono accaniti su un vaso di piante di un negozio, sbarbandole in parte per poi lasciarle a terra. Ma non è finita: in via Machiavelli, in pieno centro storico, se la sono presa con una fioriera in cotto, anche questa di un negozio, lasciando per terra "cocci" e piante. Una cosa del genere era già successa anche la scorsa domenica. Ieri gli operai comunali sono tornati a chiudere di nuovo la passerella in attesa dell’esito della perizia sulla sua stabilità.

Antonio Taddei