Vandali in via Pisana. Carrozzerie delle auto graffiate con le chiavi

Vandalismi in via Pisana. Sono diversi i lavoratori che lasciano le vetture all’altezza del vecchio casello A1, all’inizio della zona industriale, che lamentano al ritorno graffi ‘a chiodo o chiave’ sulla carrozzeria.

A sentire le testimonianze degli impiegati della zona la cosa andrebbe avanti da diversi mesi, i graffiti sono diversi, anche piuttosto importanti su cofani e fiancate.

Sono in diversi a domandarsi se sia possibile che in una strada così frequentata da persone e transitata da veicoli praticamente a tutte le ore, il vandalo sia così libero di agire ripetutamente ed in maniera indisturbata.

In diversi stanno cercando testimoni, e la rabbia monta, visto che trovare l’auto vandalizzata dopo una giornata di lavoro non fa certo piacere.

Certo è che in quella zona specifica, dove ci sono anche diversi palazzi con residenti, trovare un posto per l’auto non è facile. E chiaramente per i residenti, dover combattere con i lavoratori che arrivano a decine negli uffici e le aziende della zona alla lunga può essere esasperante. Il problema nasce dalla mancanza di posti auto nell’area produttiva della città, più volte denunciato dalle associazioni di categoria.

Insomma una serie di segnalazioni che aumenta il malcontento dei lavoratori della zona.