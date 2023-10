Vandali in azione a Calenzano: distrutti i tavoli dell'area verde

Erano stati sistemati una settimana fa ma sono già stati vandalizzati i tavoli posti nell’area verde di via Pertini nell’ambito del progetto di forestazione urbana promosso dal Comune. Nella notte fra sabato e domenica ignoti hanno infatti sradicato gli arredi rovesciandoli completamente e provocando danni evidenti. Una stupida bravata condannata duramente sulla sua pagina Facebook, dal vicesindaco calenzanese Alberto Giusti: "Fra i tavoli divelti in via Pertini – scrive – ce n’era anche uno un po’ diverso dagli altri. È un picnic con le assi più lunghe da un lato, per consentire di stare comodamente in compagnia degli altri anche a chi non può usare le panche, perché su una sedia a rotelle. Un arredo urbano inclusivo di cui qualcuno invece ha voluto privare tutti".

Lo sconcerto per l’accaduto è evidente: "Non so chi sia stato – prosegue infatti Giusti – chi a notte fonda si sia preso la briga di capovolgere ben tre tavoli, tra cui questo, fissati a terra solo martedì scorso. Ragazzi? Persone cui quei tavoli creavano qualche problema? Davvero non lo so. La polizia municipale controllerà le telecamere della zona e cercheremo delle testimonianze dell’accaduto. Quello che so è che abbiamo bisogno di presidi sociali e di comunità per impedire che tutto questo avvenga". I tavoli saranno nuovamente fissati a terra così come saranno ripiantate le staccionate spezzate la scorsa estate.

S.N.