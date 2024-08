Vandali, disabili nel mirino: "Distrutti i vetri del furgoncino"

Atto vandalico al furgone dei Lupi Toscani. E’ stato il responsabile della sezione disabili della polisportiva Robur, Fiorenzo Gangoni a dare la notizia di quanto accaduto. Un paio di giorni fa i volontari dell’associazione hanno trovato i cristalli infranti del furgone che utilizzano per le trasferte di campionato. Un mezzo indispensabile per gli atleti disabili e ben identificabile, visto che sulle fiancate si vede chiaro il luogo della società sportiva. Chiunque, vedendolo, può chiaramente intuire che si tratta di un mezzo che serve a uno scopo sociale e che ovviamente non è una cassaforte piena di tesori.

Si sta cercando di capire di cosa si sia trattato, se un vandalismo o un tentativo di furto. Certamente un fatto odioso visto che l’associazione sportiva è una delle più attive in città e soprattutto con i suoi atleti disabili che praticano l’hockey in carrozzina, è un esempio di solidarietà e volontariato che va avanti da tantissimi anni. Un nuovo episodio di degrado nella zona del centro cittadino.

L’altro giorno alcuni cittadini avevano segnalato malviventi in azione che cercavano di raggiare le persone con la truffa dello specchietto. E nelle settimane scorse non sono mancati altri episodi di furto su auto con cristalli infranti per cercare oggetti da rubare. Il furgone dei Lupi Toscani è stato portato in officina, e in queste ore non sono mancati gli attestati di solidarietà all’associazione sportiva arrivati da politica, società di altre discipline, semplici cittadini.