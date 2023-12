Vandali nel cimitero di Brozzi. Cercavano rame da rivendere

Firenze, 29 dicembre 2023 – Raid dei vandali nel cimitero di Brozzi a Firenze. Cercavano rame da rivendere e per questo la notte scorsa hanno danneggiato il camposanto in via San Martino a Brozzi, prendendo di mira in particolare alcune cappelle e rovinando il marmo all'interno. Sono in corso verifiche per fare una stima dei danni.

Visti i problemi di sicurezza nell'area, il Comune, che ha reso noto il fatto, ha richiesto l'installazione di nuove telecamere di sicurezza. "Condanniamo con forza questi atti di profonda inciviltà che colpiscono non solo a livello materiale ma a soprattutto a livello morale perché profanano senza alcun rispetto questi luoghi di memoria - spiega l'assessora al patrimonio e cultura Maria Federica Giuliani -. Siamo vicini alle famiglie”.