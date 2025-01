Vandali con lo spray a Calenzano, scritte nel cantiere del Giardino del drago

Calenzano (Firenze), 31 gennaio 2025 – Dei vandali hanno tracciato delle scritte con una bomboletta spray su uno dei vialetti del Giardino del drago a Calenzano che sta nascendo nell’area di via don Minzoni. La scoperta è stata fatta questa mattina nel cantiere dei lavori per la realizzazione del parco inclusivo. La creazione del parco fa seguito alla convenzione, sottoscritta nel 2021 dal Comune e dell’associazione “Vorrei prendere il treno onlus”, che ha previsto la progettazione a cura dell’associazione che si occupa di sensibilizzazione, inclusione e abbattimento delle barriere architettoniche, sociali e culturali. L’intervento vede come segno centrale e caratterizzante un elemento architettonico e ludico, pienamente accessibile a tutti, a forma di drago, giochi inclusivi, percorsi. Proprio su uno di questi percorsi è stata ritrovata la scritta. “Si tratta di un danno economico – commenta il sindaco Giuseppe Carovani - visto che il materiale architettonico con cui è realizzato il percorso necessita di solventi delicati e speciali. Ma soprattutto è un gesto da condannare perché arreca un danno a tutta la comunità e fa arrabbiare in particolar modo perché compiuto in un parco che vuole essere inclusivo per tutti. Nel giardino è presente una telecamera che sarà visionata dalla Polizia municipale. Mi auguro e ci adopereremo per questo, che il Giardino diventi presto un luogo frequentato e vissuto, il modo migliore per difendersi dai gesti incivili e contrari al rispetto degli altri”.