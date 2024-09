Vandali alla colonia felina, è polemica: "Il Comune ascolti le associazioni"

"Il Comune di Signa ignora le richieste delle associazioni animaliste presenti sul territorio". La protesta arriva dalle associazioni "Gli Stregatti Signa" e "Angeli Con la Coda".

"Recentemente – scrivono - abbiamo fatto presenti le criticità di via dell’Erta di Castello, a causa di un grave atto di vandalismo ai danni della colonia felina lì ubicata e abbiamo fatto formalmente richiesta a mezzo Pec per l’installazione di una telecamera di videosorveglianza; una misura necessaria per garantire la sicurezza in una zona sempre più esposta ad atti di vandalismo e criminalità. Tuttavia, la risposta del Comune, è stata categorica e deludente: nessuna telecamera sarà installata, senza alcuna spiegazione che giustifichi questo rifiuto".

Dalle associazioni dicono di non poter accettare che la sicurezza dei mici della colonia, dopo quanto è accaduto, venga trattato con tale superficialità.

"È inaccettabile che, nonostante i ripetuti appelli e le preoccupazioni sollevate, il Comune decida di ignorare chi si impegna in modo volontario per gli animali del nostro territorio. È assurdo che l’amministrazione comunale ci inviti a riferire qualsivoglia problematica se poi sistematicamente ci viene dato il diniego. Chiediamo con forza una revisione immediata di questa scelta e un incontro urgente con l’assessore competente, per discutere di azioni concrete e tempestive. Non è accettabile che anche gli animali debbano sentirsi abbandonati e privi di protezione. Il Comune ha il dovere di ascoltare e agire".

Li.Cia.