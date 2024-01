Vandali al cimitero, Fdi all’attacco: "Servono più controlli e telecamere"

Telecamere di videosorveglianza e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria "per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro che, è evidente a tutti, non ci sono più da tempo". Dopo gli episodi di vandalismo avvenuti nella notte di Capodanno, Fratelli d’Italia Signa, per voce del suo coordinatore Marco Colzi e del consigliere comunale Vincenzo De Franco, entra ‘a gamba tesa’ nel dibattito che da tempo ha al centro il cimitero di San Mauro. Il paese lunedì si è svegliato sotto choc per quanto successo: lapidi danneggiate, rotti anche alcuni oggetti lasciati dai parenti in ricordo dei propri cari, divelti i ‘puntelli’ che tenevano in sicurezza parte delle tombe. Il sindaco Fossi, tramite ordinanza, ne ha predisposto la chiusura, ma da ieri, una volta portati a termine gli interventi per la messa in sicurezza, è stato regolarmente riaperto. "Sono fatti inaccettabili e che condanniamo con fermezza - aggiungono - e speriamo che i responsabili siano individuati e puniti con la massima severità. Tuttavia, non possiamo fare a meno di rilevare l’inerzia dell’amministrazione comunale in ritardo di anni nel ripristinare condizioni minime di decoro nel cimitero, come abbiamo più volte documentato e denunciato e si arriva solo ora, a sei mesi dalle elezioni, a iniziare le esumazioni". Fratelli d’Italia chiede all’amministrazione comunale "di procedere con urgenza a mettere in sicurezza i cimiteri comunali, compreso quello di San Miniato, che non significa ‘puntellare’ le pareti in procinto di crollare, ma garantire il rispetto per la memoria dei defunti e delle loro famiglie". E poi la stoccata finale: "Basta con le promesse, si proceda rapidamente a incrementare la vigilanza del cimitero, anche con l’ausilio di telecamere di sorveglianza e a eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ripristinare le condizioni di sicurezza della struttura che purtroppo mancano da anni".