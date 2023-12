Covid, Nardella: “Il virus sta tornando, fare un vaccino”

Firenze, 8 dicembre 2023 - Un appello alle persone anziane a fare "anche l'ultimo vaccino" per il Covid è stato rivolto dal sindaco di Firenze Dario Nardella a fronte del rialzo dei contagi registrati negli ultimi giorni. "Fatelo perchè non si scherza - ha detto il sindaco riferendosi sempre al vaccino -: il Covid sta tornando, ovviamente meno aggressivo di prima ma continua a mantenere un tasso di pericolosità e di mortalità ancora preoccupante. Quindi non abbassiamo la guardia, ci sono arrivati casi purtroppo di persone anziane ricoverate in condizioni molto critiche". La situazione negli ospedali d'altronde fa emergere un effettivo ritorno del Covid: non si scherza, dunque.