Va ad arare il campo, ma ci trova tre chili di droga

Calenzano (Firenze), 7 luglio 2023 – Singolare sorpresa per un contadino a Calenzano, in provincia di Firenze.

L’uomo era andato nel campo per ararlo trovando però alcune confezioni abbandonate rivelatesi piene di hashish, per un totale di 2,8 chili di stupefacente.

È accaduto stamani, 7 luglio, in una tenuta in zona Legri, nel comune di Calenzano dove poi sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, allertati dallo stesso uomo che ha trovato i pacchi. In particolare, si spiega, le confezioni, avvolte da nastro adesivo, erano in un anfratto tra gli arbusti. I pacchi sono stai sequestrati dai carabinieri.