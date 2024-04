Utenti di Facebook querelati dalla preside della Masaccio: "Commenti offensivi a un articolo"

Commenti ritenuti offensivi sotto un articolo, condiviso su Facebook, in cui si parla della Masaccio e della sua preside, Annarita Fasulo, rimessa in sella all’istituto da un ricorso da lei presentato, nonostante le proteste di genitori di quella scuola che, in precedenza, avevano portato all’avvicendamento.

I due utenti sono stati querelati dalla dirigente scolastica e dovranno rispondere di diffamazione aggravata, in seguito a un decreto di citazione a giudizio emesso dalla procura.

Il processo è in corso dinanzi al giudice Calamandrei.