Apre all’Urban Gallery

la mostra "Hope" organizzata da Rossotiziano Art Academy. Inaugurazione oggi alle 17.30 e quindi ogni sabato e domenica pomeriggio con orario 17-19, fino al 12 gennaio. La mostra si terrà appunto presso l’Urban Gallery della Fabbrica

dei Saperi in piazza Matteotti, e rientra nell’ambito delle iniziative di Open City Winter, il calendario invernale degli eventi culturali in città. Il tema della rappresentazione punta sulla possibilità umana della speranza come dimensione di rifugio o "credo". "Interrogativi – dicono gli organizzatori – che l’arte pone come meglio sa fare, attraverso realtà trasformate, simboli e presenze fra l’umano e il sovrannaturale, fra mito

e quotidianità".