Università, frasi antisemita al polo di Novoli: "Colpa dell’appello dei prof contro Israele"

Una scritta antisemita è stata lasciata da ignoti al polo universitario di Novoli a Firenze. Lo rende noto il console onorario di Israele per la Toscana, l’Emilia Romagna e la Lombardia Marco Carrai. ’Fuori Israele dall’Unifi. Palestina libera’ si legge, con a fianco il disegno della bandiera palestinese. "Ho provveduto a chiedere alla rettrice l’immediata cancellazione della scritta - sottolinea Carrai in una nota -. Chiedo inoltre alla rettrice, al sindaco e a tutte le forze politiche di condannare queste frasi frutto anche dei poco illuminati professori che hanno firmato l’appello per interrompere le relazioni scientifiche con le università israeliane". Per Carrai "è bastato solo un giorno per iniziare con questo nuovo attacco di antisemitismo. Chiedo inoltre – continua – di provvedere a dare informazione a tutti gli studenti su cosa sia l’antisemitismo e la persecuzione del popolo ebraico affinché si rendano conto in che spirale il mondo potrebbe ricadere".

In coro arriva la condanna da parte della sfera politica. "Sono disgustata dall’ennesima scritta antisemita comparsa su un muro del polo universitario di Novoli a Firenze, in cui si invita a cacciare Israele dall’Unifi – tuona l’eurodeputata Susanna Ceccardi –. Purtroppo questo è anche il frutto della scandalosa campagna ideologica scatenata dal gruppo di professori che ha firmato l’appello per interrompere le relazioni scientifiche contro le università israeliane. Mi aspetto che la vergognosa frase persecutoria venga quanto prima cancellata, auspico che chi ha vergato questa infamia venga individuato e punito per il suo gesto e soprattutto invito i vertici delle situazioni politiche e universitarie fiorentine a condannare senza se e senza ma questo ennesimo sfregio al popolo ebraico". Da Palazzo Vecchio, invece, interviene la vicesindaca Alessia Bettini: "Condanniamo le frasi antisemite scritte oggi da ignoti al polo universitario di Novoli e rinnoviamo il nostro invito alla pace senza discriminazioni di alcun genere".

Dall’Unifi fanno sapere che e scritte "saranno cancellate, come abbiamo già fatto in situazione analoghe". Sui muri del complesso di Novoli, ieri sono spuntati anche volantini e manifesti dello stesso tenore, nel quale si incita l’intifada e si invita ’Israele a uscire dall’Università di Firenze’.