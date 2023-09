Università di Firenze, corteo e lancio del tocco per 176 dottori di ricerca

Firenze, 26 settembre 2023 - L'università di Firenze mercoledì 27 settembre festeggia 176 allieve e allievi che hanno concluso i corsi del dottorato di ricerca del 35° ciclo, raggiungendo il più alto livello di istruzione previsto dall'ordinamento universitario. La cerimonia si svolgerà alle 11 al Teatro Verdi e si aprirà con il corteo dei dottori di ricerca, che attraverseranno le strade del centro, da via del Proconsolo a via Ghibellina.

Dopo i saluti delle autorità, prenderanno la parola la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci e il delegato al dottorato di ricerca Stefano Cannicci. In rappresentanza dei dottori di ricerca interverranno Giovanna Piracci, dottoressa di ricerca in Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali e alimentari, e Margherita Vacca, dottoressa di ricerca in Sostenibilità e innovazione per il progetto dell'ambiente costruito e del sistema prodotto. Durante la manifestazione è previsto un momento musicale a cura dell'Orchestra dell'Università di Firenze. La cerimonia si concluderà con il tradizionale lancio del tocco in piazza Santa Croce.

L'evento, a invito, è trasmesso in diretta videostreaming su https://www.unifi.it/webtv.