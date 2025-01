Unità dei cristiani. Preghiera condivisa

Da domani al 25 gennaio torna la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il tema di quest’anno si ispira al brano del Vangelo di Giovanni: “Credi tu questo?“.

Il programma prevede per domani alle 17, alla chiesa anglicana episcopale di St. James (via Rucellai 13) un incontro con gli interventi del pastore Paolo Longo (Esercito della salvezza) e Maria Makepeace (Chiesa anglicana).

Giovedì 23 (ore 17,30) al Centro studenti Giorgio La Pira (via dei Pescioni 3) tavola rotonda “A 1700 anni dal primo Concilio ecumenico di Nicea“. Dialogo fra Riccardo Burigana (Chiesa cattolica), Virginia Pavoni (Esercito della salvezza) e padre Ioan Trandafir Bobirnea (Chiesa ortodossa romena). Modera il pastore Davide Romano (Chiesa avventista).

Venerdì 24 (ore 18) alla chiesa Battista in Borgo Ognissanti 6, incontro di riflessione e preghiera su “Gesù le disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà“. Intervengono il pastore Carmine Bianchi (Chiesa battista), l’arcivescovo Gherardo Gambelli e il diacono Andrea Bongiovanni (Chiesa ortodossa greca).

Sabato 25 (ore 17) alla chiesa ortodossa greca (Borgo San Jacopo 34) Vespri ortodossi per san Gregorio Magno. Segue una preghiera guidata dal diacono Alessandro Bicchi (Chiesa cattolica).

Tra le altre iniziative, oltre a liturgie e culti, sono in programma per dopodomani, domenica, (ore 15-18) in San Salvatore in Ognissanti visite guidate a cura di “Pietre vive“.

Lunedì 20 (8-12 e 15-18) alla parrocchia Beata Vergine Maria delle Grazie (piazza dell’Isolotto) mostra della Bibbia interconfessionale a cura di Alleanza biblica italiana (visita libera).

Martedì 21 (ore 18) alla chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Novoli (via Morosi 34) incontro ecumenico e ricordo del pastore Mario Affuso a cura della parrocchia e della Chiesa apostolica italiana.

Mercoledì 22 (ore 17) alla chiesa luterana (Lungarno Torrigiani 11) incontro con la comunità a cura della pastora Susanne Dautel.

Domenica 26 (ore 18), alla Moschea di Firenze (ingresso da via dell’Ulivo 2) incontro di dialogo islamicocristiano “La Speranza non delude“. Interventi di Izzedin Elzir (imam della comunità islamica) e di don Alfredo Jacopozzi.