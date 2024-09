Unicoop Firenze lancia una nuova raccolta di materiali scolastici per sostenere le famiglie in difficoltà

Firenze, 12 settembre 2024 – Un piccolo gesto per rendere più tranquillo il ritorno a scuola dei ragazzi che provengono da famiglie con difficoltà economiche.

Il 14 settembre, in oltre 100 punti vendita Unicoop Firenze, torna la raccolta di materiali per la scuola destinata a sostenere i più fragili. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie in collaborazione con Unicoop Firenze, le sezioni soci Coop e la rete regionale Pollicino, coinvolge oltre 200 associazioni di volontariato del territorio.

La raccolta scolastica rappresenta un'importante azione di solidarietà per contrastare la povertà educativa, un fenomeno aggravato dall’attuale crisi economica e dal caro vita. Secondo quanto riportato in una nota, grazie alla generosità di soci, clienti e cittadini, durante l’edizione dello scorso settembre sono state donate ben 142mila confezioni di materiale scolastico.

"La povertà educativa, insieme a quella materiale, è un'emergenza che si è acuita negli ultimi anni. È un problema grave che coinvolge lo sviluppo della nostra società e che richiede la responsabilità di tutta la comunità", affermano da Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze. "Con questa raccolta, vogliamo dare un segnale forte e un aiuto concreto ai giovani che ancora oggi vedono limitate le opportunità di costruire un futuro migliore".

Durante la giornata, all’uscita dei punti vendita Unicoop Firenze, i volontari delle sezioni soci Coop saranno presenti per raccogliere i materiali scolastici donati. Sarà possibile acquistare e donare articoli essenziali come quaderni, blocchi per appunti, penne, matite, album da disegno, evidenziatori, gomme da cancellare, righelli, squadre e altri strumenti necessari per la scuola.