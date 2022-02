Sesto Fiorentino, 12 febbraio 2022 - Paura, questo pomeriggio, per un bambino 11 anni di Sesto Fiorentino, trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer dopo una caduta avvenuta in viale Ariosto a Sesto Fiorentino. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione ma sembra che il ragazzino stesse giocando con alcuni amici quando sarebbe caduto da una altezza di cinque metri.

Sul posto, dopo l’allarme inviato al 118 circa dieci minuti prima delle 17, è arrivata l’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Sesto con il medico e l’equipaggio a bordo che hanno prestato i primi soccorsi e hanno provveduto a stabilizzare il ferito. Il bambino era cosciente anche se appariva confuso.

Vista la possibilità che, cadendo dall’alto, avesse battuto la testa l’undicenne è stato trasportato in ospedale in codice rosso per il grave trauma subito e al Meyer sono iniziati tutti gli accertamenti. Al bambino sono state alla fine riscontrate soltanto lievi ferite. Un grande spavento dunque ma l'episodio si è ridimensionato, dopo la grande apprensione.