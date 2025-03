Una task force contro le calamità

Lavoro congiunto tra Rignano, Bagno a Ripoli e Figline e Incisa sul fronte della protezione civile. Nella sala consiliare rignanese si è ritrovata la task force della gestione associata rinnovata a gennaio e impegnata nel coordinamento e gestione associata nelle emergenze e prevenzione. "Lavorare insieme permette di intervenire meglio e in maniera coordinata in caso di calamità e nella quotidianità: è stato dimostrato anche in questi giorni difficili – commenta il sindaco di Rignano Giacomo Certosi -. Questo grazie alla collaborazione con le associazioni dei nostri territori, presidio fondamentale". All’incontro hanno partecipato tra gli altri Elvezio Galanti, già direttore del dipartimento nazionale di Protezione Civile, il consigliere della Metrocittà Massimo Fratini, Paolo Masetti presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e Roberto Ciappi delegato dell’Anci Toscana.