Una serata di musica in favore degli alluvionati

CAMPI

Una serata di musica e solidarietà. Tutta a favore degli alluvionati. E che unisce, nella sua organizzazione, tre realtà ognuna delle quali ha sempre avuto un occhio di riguardo per la la solidarietà. Si è visto anche in occasione dell’alluvione di novembre. Si tratta infatti di Spazio Reale, Banda Albereta e del Pub ‘Aran Island’ che per mercoledì 28 febbraio hanno promosso l’evento denominato ‘Insieme per Campi’. L’inizio alle 20.30, nell’auditorium di Spazio Reale, a San Donnino, per una serata di musica live, con il cabaret di Graziano Salvadori e ospiti a sorpresa. "Quella che abbiamo organizzato – spiegano – è un’iniziativa pensata e voluta per aiutare chi ha perso tutto a causa dell’alluvione, un’occasione per stare vicino a chi ha sofferto di più. Un evento completamente a scopo benefico che vede protagonisti alcuni dei gruppi musicali più celebri nella zona come La Combriccola del Basco, Killer Queen, Rock in Movie e Pianeta Zero. Ma non solo, perché ci sarà tantissima musica dal vivo di qualità. L’auspicio, quindi, è quello di ritrovarsi per una bellissima causa e aiutare le famiglie più colpite dalla recente alluvione". La serata sarà condotta da Gutyerrez Dj e Paola Guadagno "La cantantessa", biglietto di ingresso 15 euro con una consumazione. "Ci teniamo a ringraziare gli sponsor e le band che hanno reso possibile l’evento – aggiungono -, vi aspettiamo , un piccolo gesto può fare una grande differenza". Per info e prenotazioni: 339 4900469. Si possono acquistare i biglietti facendo un bonifico a Banco Fiorentino, conto intestato a Banda Albereta Odv – Iban IT72T0832538111000000213590 – Causale Insieme per Campi. Pier Francesco Nesti