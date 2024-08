Una serata a parlare di parità . Il “venerdì da star“ è con Katia Beni

CALAMBRONE (Pisa)

Una serata per parlare di donne per un “Venerdì da star“, il dibattito che andrà in scena questo venerdì alle 21,30 in piazza Antonio Madonna a Calambrone nel cartellone di Eliopoli Summer Fest insieme a La Toscana delle Donne con l’attrice Katia Beni e la performe Freakybea.

A presentare la serata sarà Massimo Marini e parteciperanno anche il presidente della regione, Eugenio Giani, la drammaturga Donatella Diamanti, con anche Cristina Manetti, ideatrice di La Toscana delle Donne, presidente del Museo Casa di Dante e capo gabinetto della Regione Toscana.

Un talk necessario che ha come obiettivo quello di fare luce su quanto sia fondamentale la presenza femminile nel mondo dell’arte, davanti e dietro le quinte. Un dibattito che è incarna lo spirito di un evento che si è fatto manifesto di una regione che vuole essere in primo piano sul tema del genere e sulla battaglia per la parità, che ogni giorno vuole portare consapevolezza e pensiero critico su un argomento di forte attualità, sia per i giovani, che si nutrono quotidianamente dell’argomento, sia delle generazioni più anziane, che hanno forse ancora più necessità di essere informate e formate.

La Toscana delle Donne, quindi, va oltre il suo classico appuntamento autunnale e prosegue con un cartellone estivo che non si ferma certo qui.

Il 26 agosto, infatti, alle 18,30 verrà presentata la terza edizione della Toscana delle Donne allo Spazio Romano Battaglia della Versiliana a Marina di Pietrasanta, nella cornice di “Incontri al Caffè“. Oltre a Cristina Manetti saranno presenti la regista del grande e del piccolo schermo, Cinzia TH Torrini, e la ballerina Lavinia Comelli.

Tre anni di iniziative che hanno portato La Toscana delle Donne ad essere sempre più forte, sia per i risultati raggiunti, sia per l’entusiasmo nel creare momenti di riflessione durante tutto il corso dell’anno. E poi a novembre l’edizione numero tre di un evento con tanti ospiti e un cartellone che, dicono gli organizzatori, vedrà protagonista tutta la Toscana, non solo Firenze.

"Lo avevamo detto fin dall’inizio di questo nostro progetto e lo stiamo dimostrando anche ora, nel cuore dell’estate – spiega Cristina Manetti – non intendevamo solo proporre un calendario di eventi in un certo periodo dell’anno ma creare attenzione e consapevolezza sulla questione della parità di genere ogni giorno dell’anno. Con una precisa consapevolezza, che le donne quando hanno l’opportunità di esprimersi, determinano una spinta decisiva. La società nel suo complesso non può che migliorarsi quando sono riconosciuti i loro meriti, le loro competenze".

"Senza dimenticare – conclude Manetti – che grazie all’impegno del presidente Eugenio Giani in questa legislatura la parità si è tradotta in molti progetti regionali che hanno portato a risultati concreti, dai nidi gratuiti alla sanità di genere".

Lorenzo Ottanelli