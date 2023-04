Una primavera all’insegna del lusso

Eva

Desiderio

Sarà proprio una bella primavera-estate 2023 per Firenze che torna a essere sempre più capitale di moda e di bellezza. Forte la concentrazione di eventi e di novità in città grazie ad alcuni grandi gruppi del lusso internazionale che hanno scelto la nostra città per far vedere al mondo le loro collezioni di abiti e di alta gioelleria. Aspettando Fendi, special guest di Pitti Uomo 104 a metà giugno con la collezione maschile dell’estate 2024 disegnata da Silvia Venturini Fendi, nella fabbrica nuovissima di Capannuccia nel Comune di Bagno a Ripoli dove lavorano già più di 400 persone. I motori della bellezza si scaldano tra pochi giorni con la prima collezione di Pucci, brand ormai al 100% del Gruppo LVMH, il 4 maggio al tramonto sotto il Ponte Vecchio alla Società Canottieri Firenze. Un luogo simbolo della città, magari non proprio per la moda ma per la società e la storia gloriosa del Circolo che ha visto passare ieri e oggi generazioni di giovani fiorentini. Si farà qui anche la cena di gala dopo la sfilata? Ah saperlo! Di certo si sa che sono in arrivo molti clienti e tanta stampa per Pucci che finora con la Miceli ha presentato solo due capsule collection a Capri e a St.Moritz. Ora finalmente la prima collezione di pret-à-porter completa e non più capi ’see now, buy now’. Gran fermento e molta riservatezza per gli eventi che per oltre una settimana terranno banco in città per Cartier, che torna a Firenze per presentare l’alta gioielleria, dal 23 maggio. Ogni sera della tournée fiorentina di Cartier ci saranno cene di gala con chef stellati, ma tutto è ancora rigorosamente top secret. Di certo ci sarà una serata nel Salone dei Cinquecento. Non basta: sempre in riva all’Arno si aspettano anche gli eventi esclusivi per i gioielli di Piaget, a fine giugno, marchio stellare sempre nel portafoglio del Gruppo Richemont.