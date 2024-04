Una piazza intitolata a Daisaku Ikeda . Maestro buddista, filosofo e pacifista. Cerimonia in via Reginaldo Giuliani

La città rende omaggio al maestro buddista e presidente della Soka Gakkai Internazionale. Una piazza intitolata a Daisaku Ikeda (in foto). Alle 12 di sabato prossimo, 13 aprile, il Comune rende omaggio al maestro buddista scomparso lo scorso novembre. La cerimonia si svolgerà in via Reginaldo Giuliani 562, nella rotonda in corrispondenza degli arrivi da Firenze e da Sesto Fiorentino. Saranno presenti il sindaco Dario Nardella, l’assessora ai rapporti con le confessioni religiose Maria Federica Giuliani e il presidente dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai Alberto Aprea.