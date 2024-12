Una panchina per Giulio Regeni

Nel giardino alla chiesa di Matassino in via Papa Giovanni XXIII c’è una panchina gialla dedicata a Giulio Regeni. Vuole essere un simbolo di riflessione e sensibilizzazione sull’importanza della tutela dei diritti fondamentali e sul valore della giustizia e della verità. La panchina è un luogo del ricordo e della responsabilità collettiva, per non far passare nel silenzio quanto accaduto al giovane ricercatore italiano e a tante altre vittime di soprusi in ogni parte del mondo. "Anche un piccolo gesto, come quello di sedersi su questa panchina e raccontarne il significato, può fare la differenza" dice il sindaco Piero Giunti.