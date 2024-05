Una notte (europea) al museo. Domani visite by night a un euro

Torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. L’appuntamento è per domani sera e anche a Firenze e dintorni si potranno ammirare i tanti capolavori dopo il tramonto. Sono molti, infatti, i musei della Direzione regionale musei della Toscana del Ministero della Cultura che apriranno straordinariamente di sera con biglietto simbolico a un euro (dove è previsto l’ingresso a pagamento) offrendo ai visitatori una nuova prospettiva sulle loro collezioni, con focus tematici.

In città si potrà visitare il Museo archeologico nazionale (19-22), il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi (19-22, ingresso gratuito), il Chiostro dello Scalzo (19-22, ingresso gratuito) e la Villa Medicea della Petraia a Castello (19-22, ingresso gratuito). Porte aperte by night anche alla Galleria dell’Accademia di Firenze (ultimo ingresso ore 21,15). Per l’occasione, il Dipartimento servizi educativi del museo propone il percorso di visita ’Gessi al chiaro di luna’: due visite guidate gratuite alla Gipsoteca. Aderisce all’iniziativa europea anche la Galleria degli Uffizi (19-22), così come il Museo di Palazzo Davanzati (19-22). Domani sera anche il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze sarà aperto in notturna (19-24) e sarà gratuito. Sulle colline fiorentine, invece, i musei civici di Fiesole saranno visitabili gratuitamente fino alle 23. Inoltre, alle 18, sulla terrazza del Teatro Romano sarà presentata la mostra ’Il Principe di Radicondoli. Un aristocratico etrusco nel Mugello del VII secolo a.C.’, che raccoglie reperti mai esposti.

L’università di Firenze festeggia in anticipo la Notte dei musei: alla vigilia dell’International Museum Day, apre le porte gratuitamente di tre musei. Stasera il Museo di Geologia e Paleontologia, quello di Antropologia ed Etnologia e l‘Orto Botanico (Giardino dei Semplici) saranno eccezionalmente aperti fino alle 20 e dalle 17 in poi l’ingresso sarà a costo zero (ultimo accesso alle 19,15).

Barbara Berti