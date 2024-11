Una laurea conferita ad honorem alla regista Margarethe von Trotta

La laurea magistrale honoris causa in “Lingue e Letterature europee e americane” è stata conferita alla regista Margarethe von Trotta, dall’Università di Firenze, per il suo contributo artistico e culturale e la sua attenzione al mondo femminile. La cerimonia si è tenuta ieri in Aula Magna,

alla presenza – tra gli altri – del rettrice Alessandra Petrucci,

la direttrice del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (Forlilpsi) Vanna Boffo, il delegato al Bilancio e coordinamento della partecipazione dell’Università

agli Its Enrico Marone, il presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Giovanni Zago.